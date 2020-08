LINK Live Streaming TV One ILC, Karni Ilyas Bahas Siapa yang Terlibat Membantu Joko Tjandra

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan Live Streaming TVOne yang menyajikan Indonesia Lawyers Club (ILC) malam ini yang akan dibawakan oleh Karni Ilyas, Selasa (4/8/2020).

Live Streaming TV One ICL malam ini dapat diakses di website TV One maupun Youtube TV One yang membahas tentang kelanjutan kasus Djoko Tjandra.

Dengan judul tema 'Pelarian Joko Tjandra Sampai di Sini. Siapa Yang Yang Terlibat Membantu?', Live Streaming ILC TV One bisa ditonton mulai jam 20.00 WIB.

ILC malam ini akan membahas mengenai siapa yang terlibat membantu pelarian buron kasus Bank Bali, Joko Tjandra.

Buron sejak 2009, usai sudah pelarian Joko Tjandra, dari Papua Nugini hingga dijemput di Malaysia.

"Sejumlah oknum Polisi, Jaksa, Lurah ikut ‘meramaikan’ skandal terpidana kasus Bank Bali ini. Adakah ‘aktor’ yang belum terkuak?," tulis akun instagram TVOne.

Link Live Streaming ILC di TV One malam ini dapat diakses dengan mengklik tautan berikut ini :

* Pinangki Bertemu Djoko Tjandra, Kejagung Dalami Dugaan Pidana