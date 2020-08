Akhirnya Richard Kyle Akui Batal Nikahi Jessica Iskandar, Tapi Janjikan Hal Ini pada El Barack

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis Richard Kyle akhirnya mengaku batal menikahi Jessica Iskandar. Namun, dia menjanjikan sesuatu pada putra mantan kekasihnya, El Barack Alexander.

Sepertinya, Jessica Iskandar dan Richard Kyle mulai menapaki kehidupan baru di jalan masing-masing.

Rencana pernikahan yang sejak jauh-jauh hari dicanangkan bersama sahabat Nia Ramadhani itu pun kini tinggal kenangan.

Kandasnya jalinan asmara Jedar, sapaan akrab Jessica Iskandar dengan Richard Kyle mulai terendus publik sejak keduanya saling unfollow akun Instagram.

Baik Jedar maupun Richard sama-sama enggan membeberkan alasan mereka berpisah.

Meski begitu, baru-baru ini Richard akhirnya buka suara terkait perasaannya setelah putus dari Jessica.

Hal itu terekam dalam vlog di kanal YouTube Melaney Ricardo yang diunggah pada Selasa (4/8/2020).

Pada momen itu pula, Richard tampak berkaca-kaca saat membahas El Barack.

"First of all I'm really sorry about what happen with you, with your previous relationship if I can call that.

Bagaimana perasaan kamu sekarang setelah menjalani hubungan yang panjang kemarin?," tanya Melaney.