Pemain Inter Milan Lukaku - Prediksi & Live Streaming Inter Milan vs Getafe di Europa League via Vidio.com Premier, Live SCTV?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Prediksi dan Live Streaming Inter Milan vs Getafe jelang laga Liga Europa akan kembali berlangsung pekan ini dan masuk agenda jadwal Siaran langsung SCTV dan Live Streaming TV Online Vidio.com Premier. Alexis Sanchez main

Jadwal siaran langsung Liga Europa ( Europa League ) akan mulai berlangsung Kamis 6 Agustus 2020 dimana salah satunya ada laga Manchester United vs LASK. Live Streaming SCTV?

Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi laga Liga Europa mana yang masuk agenda Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming TV Online Vidio.com. Apakah Live Streaming Inter Milan vs Getafe atau Man United vs LASK.

Pada hari ini ini Liga Europa menyajikan laga sisa pertandingan babak 16 besar yang belum dimainkan, di antaranya Inter Milan vs Getafe dan Manchester United vs LASK yang besar kemungkinan tayang via Live Streaming SCTV.

Inter Milan resmi mengumumkan skuad untuk menghadapi lanjutan Liga Europa 2019-2020.

Inter Milan yang akan menghadapi wakil Spanyol, Getafe, pada babak 16 besar Liga Europa 2019-2020 mengumumkan 22 nama yang menghuni List A atau pemain utama.

Adapun pada List B, Inter memanggil enam pemain muda, salah satunya adalah penyerang berusia 18 tahun, Sebastiano Esposito.

Dalam daftar 22 pemain utama yang akan memperkuat Inter pada lanjutan Liga Europa musim ini, ada nama Alexis Sanchez.

Diketahui, status Sanchez saat ini adalah pemain pinjaman dari Manchester United.

Masa pinjaman penyerang sayap asal Chile itu bakal habis pada akhir musim ini, tepatnya setelah kompetisi antarklub Eropa selesai.