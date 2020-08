Nanang dan Galuh Banjar Rutin Sharing Ayat dan Hadits di Pewadahan Naga Intan

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Kabupaten Banjar khususnya Martapura punya sebutan lain yaitu Kota Serambi Mekah, mengingat kegiatan keagamaan Islam begitu kental dan masyarakatnya agamis.

Dalam Pawadahan Naga Intan unsur keagamaan juga ditonjolkan. Sebagaimana pembinaan rohani melalui program mingguan dan bulanan.

Nasrullah, Ketua Pawadahan Naga Intan, mengatakan, mereka rutin setiap minggunya menggelar program Ayat and Hadist of the Day.

"Kami sharing satu ayat dan hadist setiap minggu," ujarnya.

Sharing itu melalui post story Instagram dan akan berjalan selama satu tahun dengan mengangkan tema rukun iman dan islam yang juga akan dibagi temanya per bulan.

