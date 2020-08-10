Breaking News:

Techno

Rp 1 Jutaan, Ini Spesifikasi Samsung Galaxy A01 Core & Simak Daftar Harga HP Samsung Bulan Agustus

Samsung Galaxy A01 Core varian RAM 2GB, tetap diperkuat dengan prosesor MediaTek MT6739 dan di Indonesia harganya Rp 1.299.000.

zoom-inlihat foto Rp 1 Jutaan, Ini Spesifikasi Samsung Galaxy A01 Core & Simak Daftar Harga HP Samsung Bulan Agustus
GSM Arena
Samsung Galaxy A01 Core 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Samsung resmi merilis Galaxy A01 Core varian RAM 2GB dan internal 32GB di Indonesia.

Berikut daftar harga HP Samsung terbaru untuk Bulan Agustus 2020.

Harga Samsung Galaxy A01 Core varian RAM 2GB di Indonesia yakni Rp 1.299.000.

Ini merupakan varian dari Samsung Galaxy A01 Core varian RAM 1GB dan internal 16GB

Galaxy A01 Core varian RAM 2GB, tetap diperkuat dengan prosesor MediaTek MT6739.

Turun Harga! Daftar Harga HP Vivo Terbaru Agustus 2020, Vivo V17 Pro, Vivo Y11, Vivo Y12, Vivo Y50

Daftar Harga HP Oppo Terbaru Agustus 2020, Oppo Find X2, Oppo Reno4, Oppo A92, Oppo A31, Oppo A12

Ruang penyimpanan ponsel ini sebesar 32GB yang bisa diperluas hingga 512GB dengan microSD.

Galaxy A01 Core varian RAM 2GB hadir dengan layar 5,3 inci PLS HD+ yang diklaim dapat menghadirkan kenyamanan pengguna saat meeting ataupun belajar online.

Ponsel ini memiliki kamera belakang sebesar 8MP (f/2.2) yang dilengkapi LED Flash tepat di bawahnya dan kamera depan 5MP (f/2.4).

Ponsel satu jutaan dari Samsung ini memiliki baterai sebesar 3000 mAh.

Galaxy A01 Core dilengkapi dengan sistem operasi Android Go yang dikombinasikan dengan tampilan antarmuka One UI.

Halaman selanjutnya
Halaman
123
Tags
Galaxy A01 Core
harga HP Samsung
Daftar Harga HP Samsung
Spesifikasi Galaxy A01 Core
Berita Terkait :#Techno
Penulis: Amirul Yusuf
Editor: Rahmadhani
Ikuti kami di
Video Pilihan
Video Viral Sapi Berkepala Dua dan Bermata Empat Lahir di Probolinggo
Video Viral Sapi Berkepala Dua dan Bermata Empat Lahir di Probolinggo
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan