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Rp 1 Jutaan, Ini Spesifikasi Samsung Galaxy A01 Core & Simak Daftar Harga HP Samsung Bulan Agustus
Samsung Galaxy A01 Core varian RAM 2GB, tetap diperkuat dengan prosesor MediaTek MT6739 dan di Indonesia harganya Rp 1.299.000.
BANJARMASINPOST.CO.ID - Samsung resmi merilis Galaxy A01 Core varian RAM 2GB dan internal 32GB di Indonesia.
Berikut daftar harga HP Samsung terbaru untuk Bulan Agustus 2020.
Harga Samsung Galaxy A01 Core varian RAM 2GB di Indonesia yakni Rp 1.299.000.
Ini merupakan varian dari Samsung Galaxy A01 Core varian RAM 1GB dan internal 16GB
Galaxy A01 Core varian RAM 2GB, tetap diperkuat dengan prosesor MediaTek MT6739.
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Ruang penyimpanan ponsel ini sebesar 32GB yang bisa diperluas hingga 512GB dengan microSD.
Galaxy A01 Core varian RAM 2GB hadir dengan layar 5,3 inci PLS HD+ yang diklaim dapat menghadirkan kenyamanan pengguna saat meeting ataupun belajar online.
Ponsel ini memiliki kamera belakang sebesar 8MP (f/2.2) yang dilengkapi LED Flash tepat di bawahnya dan kamera depan 5MP (f/2.4).
Ponsel satu jutaan dari Samsung ini memiliki baterai sebesar 3000 mAh.
Galaxy A01 Core dilengkapi dengan sistem operasi Android Go yang dikombinasikan dengan tampilan antarmuka One UI.
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