Syok Betrand Peto dan Sarwendah Saat di Restoran Bali, Ini Reaksi Ruben Onsu Lihat Tagihan Makan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Mengadakan acara makan siang di tengah acara berlibur di Bali, Ruben Onsu mengajak seluruh anggota keluarganya termasuk Sarwendah dan Betrand Peto ke satu restoran.

Namun, ada kejadian yang bikin Betrand Peto dan Sarwendah syok. Ini karena harga makanan yang telah mereka santap.

Lantas bagaimana reaksi Ruben Onsu dan Jordi Onsu saat melihat harga makanan yang telah disantap itu?

Momen kebersamaan keluarga itu pun diunggah di channel youtube The Onsu Family pada Senin, (10/8/2020).

Bertema unik, restoran tersebut menyajikan pemandangan bawah laut dengan dinding bangunan berupa akuarium raksasa yang diisi dengan berbagai ikan serta tumbuhan yang hidup di bawah laut.

Terlihat dalam video tersebut Ruben bahkan mengenakan pakaian yang senada dengan Betrand Peto dan adiknya Jordi Onsu.

Sesampainya di restoran, putri sulung Ruben, Thalia Putri Onsu langsung berdecak kagum dengan pemandangan bawah laut yang dibuat mengelilingi tempat duduk mereka.

"Gak ada mommy shark, daddy shark, sama sister shark adanya baby shark nanti dia bisa grow grow grow," ucap Thalia sambil mengamati ikan - ikan yang berada di dalam akuarium.

Saat menu pertama tiba, Sarwendah dibuat kagum dengan cara penyajian hidangan mereka yang bernuansa putih dengan beberapa hiasan diatasnya.

"See dia berasap - asap tuh, Cici you see?" Ujar Sarwendah sambil mengajak Thania melihat makanannya.