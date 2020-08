Ucapan Mantan Luna Maya Pada Makanan Incess Disorot, Adu Masak Antara Syahrini dan Reino Barack

BANJARMASINPOST.CO.ID - Menjalani rumah tangga dengan pengusaha yang turut berkecimpung di dunia kuliner, kemampuan memasak Syahrini setelah menikah dengan Reino Barack rupanya tak luput dari sorotan.

Seperti yang diketahui, selain berkecimpung di dunia kuliner, Reino Barack juga turut memiliki kemampuan mengolah makanan yang cukup luar biasa.

Setelah resmi menjadi suami dari pelantun lagu maju mundur cantik itu, Reino nampak sering memasak untuk istrinya itu.

Seperti yang terpantau Banjarmasinpost.co.id dari unggahan story instgaram @princessyahrini pada Rabu,(12/8/2020), mantan kekasih Luna Maya itu nampak mempersiapkan makanan yang telah dibuatnya untuk makan malam bersama sang istri.

"Cooking Husband, seared salmon perfecrly done," tulis Inces pada video yang menunjukkan makanan hasil tangan sang suami.

Tak ketinggalan, wanita berambut pendek itupun memuji masakan yang telah dibuat oleh suaminya.

"Sayang this is so good, thank you my love," ujar Syahrini memuji Reino

Masakan Reino Barack untuk Syahrini. (Instagram Syahrini.)

Puas dengan masakan suami, Inces juga turut memuji perlakuan Reino yang selama ini disebut selalu memanjakannya.

"Terimakasih sayang selalu memanjakan istri dengan kejutan masakan2 yang berbeda2 setiap malam, ugh," tulis Inces lagi.

Tak mau kalah dengan kemampuan memasak suami, wanita yang mengaku sempat mengalami kesulitan di dapur saat awal pernikahan itu rupanya kini sudah mulai piawai mengolah masakan.