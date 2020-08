LIVE Streaming Trans7 - Siaran Langsung MotoGP Austria 2020 Minggu (15/8) Race Live Trans 7, Rossi?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil Kualifikasi MotoGP Austria 2020 di Sirkuit Red Bull Ring via Live Streaming Fox Sports 2 sudah ada, Rangkaian MotoGP 2020 via Siaran Langsung Trans 7 dan Live Streaming Trans7 dimulai saat Race pada Minggu 16 Agustus 2020. Maverick Vinales Pole Position, Fabio Quartararo ketiga, Valentino Rossi?

Rangkaian siaran langsung dan Live Streaming MotoGP Austria 2020 sesi warming up dan race mulai jam 14.00 WIB. Race baru akan tayang Siaran Langsung Trans7 dan Live Streaming Trans 7.

Siaran Langsung MotoGP Austria 2020 bisa disaksikan melalui Live Streaming Trans7 dan Siaran Langsung Trans 7 mulai siang.

Jadwal siaran langsung via Live Streaming MotoGP Austria 2020 via Live Streaming Trans7 di Sirkuit Red Bull Ring memang akan berlangsung Minggu 16 Agustus 2020. Dilanjutkan Sabtu 15 Agustus 2020 dengan Hasil kualifikasi MotoGP Austria 2020 via Live Streaming Fox Sports 2 Maverick Vinales Pole Position.

Jadwal dan Live Streaming Trans7 MotoGP Austria 2020 race di Sirkuit Red Bull Ring akan disiarkan langsung pada Minggu (16/8/2020).

Link Live Streaming MotoGP Austria di Trans7 tersedia tersaji mulai pukul 17.00 Wib.

Marc Marquez dipastikan absen dalam gelaran Moto GP Austria 2020.

Pembalap Monster Energy Yamaha MotoGP, Maverick Vinales, menjadi pembalap tercepat pada babak kualifikasi MotoGP Austria 2020.

Hasil impresif dicatat Maverick Vinales pada kualifikasi MotoGP Austria yang berlangsung di Red Bull Ring, Austria, Sabtu (15/8/2020).

Maverick Vinales mencatat waktu lap 1 menit 23,450 detik di Red Bull Ring, sirkuit yang di atas kertas tidak menguntungkan bagi Yamaha.