LIVE SCTV! Prediksi & H2H RB Leipzig vs PSG di Semifinal Liga Champions, Neymar & Mbappe Main

Live Streaming PSG vs Leipzig ( RB Leipzig vs PSG ) di Liga Champions akan disiarkan langsung SCTV & via Live Streaming TV Online Vidio.com mulai pukul 02.00 WIB.

Jelang laga RB Leipzig vs Paris Saint-Germain (PSG)

Jelang laga RB Leipzig vs Paris Saint-Germain (PSG) , kabar buruk menghampiri PSG.

Satu pemain PSG yaitu sang kiper utama Keylor Navas dipastikan tidak bisa bermain pada semifinal Liga Champions kontra RB Leipzig.

Navas mengalami cedera saat PSG menghadapi Atalanta pada pertandingan perempat final, Kamis (13/8/2020) tengah pekan lalu.

Pada pertandingan tersebut, Navas mengalami cedera dan digantikan oleh Sergio Rico pada menit ke-79.

Laman resmi PSG pada Minggu (16/8/2020) menyebutkan bahwa kiper asal Kosta Rika itu mengalami masalah pada paha kanannya. PSG pun memastikan bahwa Navas bakal absen pada laga menghadapi RB Leipzig.

Kylian Mbappe (kiri) bersama sang pelatih, Thomas Tuchel (kanan), saat Paris Saint-Germain (PSG) berhadapan dengan Lille di Liga Perancis, 22 November 2019. (AFP/BERTRAND GUAY)

"Keylor Navas melanjutkan perawatan dan pemeriksaan pada luka di paha kanannya," bunyi keterangan resmi PSG.