Ini 100 Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 2020 Bahasa Inggris & Indonesia Sambut 1 Muharram 1442 H

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut 100 ucapan selamat Tahun Baru Islam 2020 1 Muharram 1442 H yang tersedia dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia yang cocok untuk dikirim lewat sosial media.

Tahun Baru Islam 2020 pada tanggal 1 Muharram 1442 Hijriyah jatuh pada hari Kamis, 20 Agustus 2020.

Pada momen peringatan tahun Baru Islam 1442 Hijriyah, umat muslim bisa menggunakan peringatan ini untuk saling memberikan ucapan selamat pada saudara dan teman-temannya sekalian.

Tujuannya agar di tahun baru yang akan datang, masing-masing dari kita saling menyemangati.

Nah biasanya kita berkirim ucapan selamat melalui media apapun yang bisa digunakan.

Mulai dari telepon, sms, mms, whatsapp, media sosial, email maupun media lainnya.

Berikut contoh-contoh ucapan selamat tahun Baru Islam 1442 Hijriyah 1 Muharram 2020 lengkap dalam Bahasa Inggris :

1. Happy Islamic New Year Hopefully this year we can further strengthen our Islam. Getting closer to God

2. Show my heart's intentions, Even though the year changes new My love for you remains as before, Happy Hijri New Year 1442 H

3. In praying more reward, if it is carried out in congregation, I say with joy, Happy Hijri New Year 1442 H.

4. The beauty of the month of Muharram 1441 H, hopefully illuminating our lives to always worship Allah