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Preview, Jadwal & Link Streaming Sevilla vs Inter Milan, Final Liga Europa Live SCTV, Lukaku Optimis

Berikut prediksi, jadwal dan link Live Streaming Sevilla vs Inter Milan pada Final Liga Eropa (Europa League) Live SCTV, Sabtu (22/8/2020) dini hari

zoom-inlihat foto Preview, Jadwal & Link Streaming Sevilla vs Inter Milan, Final Liga Europa Live SCTV, Lukaku Optimis
AFP/MIGUEL MEDINA
Romelu Lukaku merayakan golnya pada pertandingan AC Milan vs Inter Milan dalam Derby della Madonnina di San Siro, 21 September 2019. Saksikan aksi Lukaku dalam laga Final Liga Eropa (Europa League) antara Sevilla vs Inter Milan Sabtu (22/8/2020) dini hari WIB yang disiarkan langsung dan Live Streaming SCTV. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Head to Head , jadwal dan link Live Streaming Sevilla vs Inter Milan pada Final Liga Eropa (Europa League) dan disiarkan langsung SCTV (Live SCTV), Sabtu (22/8/2020) dini hari WIB.

Live Streaming SCTV Final Liga Eropa Sevilla vs Inter Milan bisa ditonton mulai pukul 02.00 WIB.

Live Streaming Inter vs Sevilla di Final Europa League dapat diakses lewat Live Streaming TV Online Vidio.com Premier.

Stadion Koeln akan jadi lokasi adu kuat antara Inter vs Sevilla di Final Europa League.

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Sevilla, wakil Spanyol lebih dulu mendapatkan tiket ke final Liga Europa setelah mengalahkan Manchester United dengan skor 2-1 di babak semifinal pada Minggu (16/8/2020) malam waktu setempat atau Senin dini hari WIB.

Satu hari setelahnya, Selasa (18/8/2020) dini hari WIB, Inter Milan menyusul Sevilla setelah membantai Shakhtar Donetsk dengan skor 5-0.

Penyerang Inter Milan, Romelu Lukaku, optimtistis timnya mampu menjuarai Liga Europa 2019-2020 dengan mengalahkan Sevilla di laga final.

Inter Milan melaju ke final Liga Europa 2019-2020 usai menekuk Shakhtar Donetsk pada babak semifinal, Senin (17/8/2020) waktu setempat atau Selasa dini hari WIB.

Berduel di Stadion Duesseldorf Arena, I Nerazzurri sukses mempermalukan wakil Ukraina tersebut dengan skor mencolok 5-0.

Gelontoran gol Inter Milan dicetak oleh Lautaro Martinez (menit ke-19, 74'), Danilo D'Ambrosio (64'), dan Romelu Lukaku (78', 83').

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Penulis: Amirul Yusuf
Editor: Rahmadhani
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