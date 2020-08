Gaji Valentino Rossi Diungkap Jelang MotoGP Styria 2020, Live Streaming Fox Sports 1 FP1 MotoGP 2020

MIRCO LAZZARI GP/GETTY IMAGES EUROPE GETTY IMAGES VIA AFP

Akhirnya Valentino Rossi ungkap besaran gajinya jelang rangkaian MotoGP Styria 2020 akan jadi seri MotoGP 2020 yang disiarkan langsung via Live Streaming Fox Sports 1 dan tak Live Streaming Trans 7 yang akan mulai berlangsung hari ini Jumat (21/8/2020).

Gaji Valentino Rossi menjadi topik yang paing dicari di Google. Rossi pun harus menjawabnya menjelang seri balap MotoGP Styria 2020.

Karier, keuangan, dan asmara, tiga hal tersebut menjadi godaan terbesar dalam kehidupan manusia.

Tidak mengherankan apabila ketiga hal tersebut menjadi topik yang sering dibicarakan dan juga membangkitkan rasa penasaran.

Lebih-lebih jika berbicara soal figur publik yang biasanya dikonotasikan dengan gaya hidup yang glamor.

Para pembalap MotoGP yang hadir dalam konferensi pers menjelang seri balap MotoGP Styria pada Kamis (20/8/2020) tidak luput dari pertanyaan semacam itu.

Dikutip dari Bolasports.com, Ketika topik diambil dari daftar pertanyaan paling populer di Google, jumlah pendapatan menjadi salah satu pertanyaan yang harus mereka hadapi.