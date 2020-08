LIVE Streaming Fox Sports 1 FP3 & Kualifikasi MotoGP Styria 2020, Live Trans 7 Race MotoGP 2020

Jadwal rangkaian MotoGP Styria 2020 akan jadi seri MotoGP 2020 ketiga di masa pandemi yang disiarkan langsung via Live Streaming Fox Sports 1 dan tak Live Streaming Trans 7 yang akan mulai berlangsung Jumat (21/8/2020).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Link Live Streaming FP3 & FP4 MotoGP Styria 2020 di Sirkuit Red Bull Ring, Rangkaian MotoGP 2020 via Live Streaming TV Online Fox Sports 2 dan Live Streaming Usee TV dan belum Siaran Langsung Trans 7 dan Live Streaming Trans7 dimulai saat Race pada Minggu siang.

Rangkaian siaran langsung dan Live Streaming MotoGP Styria 2020 akan mulai berlangsung Jumat 21 Agustus 2020 dengan dibuka sesi latihan bebas 3 dan 4 mulai jam 14.00 WIB dan tayang via Live Streaming Fox Sports 1. Race baru akan tayang Siaran Langsung Trans7 dan Live Streaming Trans 7.

Jadwal siaran langsung via Live Streaming MotoGP Styria 2020 via Live Streaming Trans7 akan berlangsung Minggu 23 Agustus 2020 mendatang. Dilanjutkan Sabtu 22 Agustus 2020 dengan latihan bebas 3 dan kualifikasi MotoGP 2020 via Live Streaming Usee TV.

Jalannnya Latihan Bebas (FP2)

Hasil Latihan Bebas atau free practice 2 (FP2) MotoGP Styria 2020 membuktikan Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory) sebagai pebalap tercepat. Valentino Rossi posisi?

Dalam Hasil PF2 MotoGP Styria 2020, Pol Espargaro menorehkan kecepatan 1 menit 23,638 detik dalam satu putaran di Sirkuit Red Bull Ring, Jumat (21/8/2020) malam WIB. Valentino Rossi posisi 13.

Dia berada di atas Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) dan Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) yang menempati posisi kedua dan ketiga.

Takaaki Nakagami mampu memacu kuda besinya dengan torehan waktu 1 menit 23,904 detik.

Sementara Joan Mir terpaut 0,003 detik di belakang Nakagami.