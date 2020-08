Gegara Anak Shah Rukh Khan, Suho EXO Pernah Viral di India, Ada Apa?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Suho EXO beberapa waktu lalu sempat menjadi viral di India dan dibicarakan publik gara-gara putri Shah Rukh Khan dan Gauri Khan, Suhana.

Namanya menjadi pemberitaan di berbagai media di sana, baik media elektronik maupun cetak.

Viralnya Suho di sana berkat putri aktor Bollywood Shah Rukh Khan, Suhana Khan.

Daya tarik Suhana di Bollywood sendiri juga sangat kuat karena pengaruh orangtuanya.

Maka tak heran jika publik negara ini begitu penuh memberikan perhatiannya pada anak salah satu aktor besar di Bollywood.

Viralnya nama Suho EXO ini bermula dari sosial media Instagram.

Lebih tepatnya karena akun Instagram yang diduga milik penggemar Suhana. Baru-baru ini, akun Instagram bernama @suhanakhann2 mengadakan sesi 'Ask Me Anything' dalam Instagram Story.

Salah satu pertanyaannya adalah "(Siapa) aktor yang ingin kamu kencani?" seperti dikutip dari kompas.com.

Akun tersebut menjawab pertanyaan itu dengan mengunggah foto idola K-pop Suho dan menuliskan "Him" atau "Dia" sebagai jawabannya.

Foto Suho di Instagram Suhanakhan2 (Instagram suhanakhan2)

Setelah itu, sejumlah media India diduga keliru mengira jawaban tersebut diberikan oleh Suhanna yang asli dan memberi Suho perhatian yang luar biasa.