Perlakuan Irwan Mussry pada Dul Jaelani yang Ultah Disorot, Maia Estianty Hadirkan Amanda Caesa

BANJARMASINPOST.CO.ID - Genap berusia 20 tahun, penyanyi yang juga putra Maia Estianty dan Maia Estianty, Dul Jaelani dapat perlakuan spesial dari ayah sambungnya, Irwan Mussry.

Bukan hanya itu, Dul Jaelani bahkan mendapatkan kejutan meriah dari Maia Estianty hingga Amanda Caesa.

Diketahui, setelah menikahi Maia Estianty, posisi barunya sebagai ayah sambung Dul Jaelani pun mulai diemban Irwan Mussry.

Seperti yang kita ketahui, Dul Jaelani merupakan anak ketiga dari Maia Estianty dengan musisi Ahmad Dhani.

Di ulang tahun Dul Jaelani ke-20 tahun, Irwan Mussry memberikan ucapan doa hingga harapannya kepada Dul melalui unggahan di akun instagram pribadinya, Minggu (23/8/2020).

"Another year has come and gone, and I've watched you continue to mature and excel in more ways than one.

Wishing you a very Happy 20th Birthday @duljaelani - May your life journey and adventures be everything you've always dreamed of, and so much more.

Much Love, Dad. #happybirhday #birhdaywishes

(Tahun lain telah datang dan pergi, dan aku telah melihatmu terus dewasa dan unggul dalam lebih dari satu.

Mengucapkan Selamat Ulang Tahun ke-20 @duljaelani - Semoga perjalanan hidup dan petualanganmu menjadi segalanya yang selalu kau impikan, dan banyak lagi.