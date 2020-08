Potret Mesra Gisella Anastasia dan Wijin di Bali Disorot, Ibu Gempi Beri Gading Marten Kode Keras

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hubungan pasangan Gisella Anastasia dengan pemain basket Wijaya Saputra kian mesra.

Sudah lama Gisel tidak membagikan potret mesra berduanya dengan Wijin hingga memunculkan kabar jika jalinan asmara mereka kandas di tengah jalan.

Namun, sepertinya kabar tersebut terelakkan lantaran ibu dari Gempita Nora Marten itu kembali membagikan momen mesranya bersama sang pacar di Villa Sound of the Sea - By The Luxe Nomad, Bali.

Hal tersebut diketahui dari unggahan Gisel di akun instagramnya pada Minggu (23/8/2020).

Terlihat Gisel membagikan beberapa foto terbaiknya saat berada di kolam renang tempat di mana mereka berada.

Mulanya, di slide pertama tampak hanya Gisel seorang sedang berada di kolam renang sembari melihat deburan ombak pantai.

Namun, di slide-slide berikutnya terselip foto dirinya bersama Wijaya Saputra alias Wijin.

Keduanya nampak mesra sambil menatap mata satu sama lain.

"Pool corner photo #mashup.Udh dicampurin semua krn ga bs pilih satu krn smuanya cantik dan mau dimasukin ke album kenangan di ig ini (emoji hati).

Salah satu spot terbaik di villa tmpt kita tinggal.

Staycation kali ini bener2 milih spot yg bikin kita ga perlu kemana mana lagi sama sekali.