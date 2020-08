Tantangan TikTok dari BTS #Dance_Dynamite, Pasca Rilis Single 'Dynamite'

BANJARMASINPOST.CO.ID - Beberapa waktu lalu, Grup idola BTS diketahui baru merilis single “ Dynamite” yang menggunakan bahasa Inggris pada 21 Agustus 2020 lalu.

Nah, menariknya, video klip single BTS tersebut langsung memecahkan beberapa rekor.

Salah satunya, disaksikan 100 juta kali dalam waktu 24 jam di YouTube.

Kemudian, agensi yang menaungi BTS, Big Hit Entertainment merilis sejumlah konten lucu untuk penggemar.

Salah satu konten yang dirilis adalah tantangan TikTok yang bertajuk #Dance_Dynamite TikTok Challenge.

Pada video tantangan tersebut, terlihat ketujuh personel BTS menari dengan diiringi lagu “Dynamite”.

Tak hanya merilis #Dance_Dynamite di TikTok, Big Hit juga mengunggah konten bertajuk #LipSyncParty yang mengajak penggemar ikut bernyanyi lagu “Dynamite” bersama Jungkook cs.

Sekarang, penggemar tinggal memilih ingin mengikuti tantangan menari lagu “Dynamite” di TikTok atau ikut bernyanyi bersama masing-masing personel BTS.

Diketahui, lewat “Dynamite” BTS berhasil menggeser kedudukan BLACKPINK saat merilis lagu "How You Like That”.

Video musik “Dynamite” milik BTS ditonton 30 juta kali dalam waktu 3 jam di YouTube.

Kemudian, dalam waktu 5 jam 37 menit, video musik “Dynamite” ditonton 40 juta kali.

Hingga akhirnya, “Dynamite” berhasil disaksikan 100 juta kali di YouTube dalam waktu 24 jam.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BTS Ajak Bergoyang Lewat Tantangan #Dance_Dynamite di TikTok".