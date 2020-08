Selena Gomez dan BLACKPINK Siap Kolaborasi, Video Teaser Ice Cream Bikin Baper

BANJARMASINPOST.CO.ID - BLINK, fans BLACKPINK sudah tak sabar menantikan kolaborasi idola mereka dengan penyanyi Amerika Serikat, Selena Gomez.

Jeannie, Jisoo, Rose dan Lisa BLACKPINK serta Selena Gomez terus membuat penggemar antusias dengan kolaborasi mereka, Ice Cream.

YG Entertainment selaku agensi dari BLACKPINK pun merilis video teaser pertama Selena dan BLACKPINK tanggal 24 Agustus 2020 pukul 09.00 waktu Korea.

Bukan menunjukkan visual, teaser Ice Cream justru memperlihatkan video call antara dua artis tersebut.

Selena membuka video dengan rasa syukurnya kepada BLACKPINK atas panggilan mereka.

"Terima kasih terbangun begitu pagi," kata Selena.

Malu-malu, Rose BLACKPINK mengungkap rasa sukanya pada pelantun "Come & Get It" itu.

"Kami sangat senang Anda ikut serta, karena, Anda tahu, kami sudah lama menjadi penggemar berat Anda," ujar Rose.

Selena menjawab kalau dia pun demikian. Ia merupakan penggemar mereka dan kolaborasi tersebut sangat berarti baginya.

"Saya sangat senang! Saya telah menjadi penggemar kalian, jadi, ini adalah mimpi yang sangat besar bagi saya dan saya tidak sabar menunggu," kata Selena.

