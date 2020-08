Tabiat Asli Indra Priawan Diungkap Nikita Willy, Akui Sama-sama Tak Romantis

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nikita Willy bongkar sifat Indra Priawan yang buatnya terus jatuh cinta padanya. Sebut dirinya dan sang tunangan sama-sama tak romantis.

Ya, kehidupan para public figure memang tak selalu mencuri perhatian dan tak luput mendapat sorotan.

Nah, termasuk perihal perjalanan cintanya. Kisah asmara Nikita Willy dengan Indra Priawan yang tak selalu berjalan mulus.

Sebelum mereka resmi lamaran pada Minggu (26/07/2020) lalu, hubungan keduanya sempat putus.

Namun demikian, kini momen bahagia akan dilaluinya di mana rencana pernikahan akan berlangsung pada Oktober 2020 mendatang.

Jelang hari bahagia tiba, belum lama ini Nikita Willy membongkar sifat tunangannya yang buatnya tak henti jatuh cinta.

Hal itu diungkapkan pesinetron Putri yang Ditukar saat berbincang dengan Sandiaga Uno lewat kanal YouTube Podcast Ruang Sandi.

Mulanya, Sandiaga Uno menanyakan perihal tiga hal yang dari Indra Priawan yang buat Nikita jatuh cinta terus.

"Apa 3 top kualitas Indra yang membuatmu secara basiclly fallin in love over and over again," tanya Sandiaga Uno.

Meski menurutnya pertanyaan yang sulit, Nikita pun mulai menjawab jika dirinya dan Indra bukanlah tipikal yang romantis.