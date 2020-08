Pesan Panjang Gisel untuk Wijin, Ibu Gempi Diminta Belajar Seperti Saat Bersama Gading Marten

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hubungan artis Gisella Anastasia dengan kekasihnya, Wijaya Saputra alias Wijin sempat diterpa isu tak sedap. Keduanya dikabarkan retak lantaran jarang unggah momen bersama.



Namun belum lama ini, ibu Gempi itu memamerkan kebersamaan bersama Wijin saat berlibur bersama di Bali.

Selain masih terlihat dekat, mereka pun tak sungkan menunjukkan kemesraan dalam beberapa pose foto yang diunggah di akun instagram masing-masing.

Hubungan Gisel dan Wijin memang sempat mengalami pasang surut lantaran dampak pandemi.

Jika dulu mereka kerap membagikan momen kebersamaan berdua, tapi sejak pandemi semakin jarang tampil bersama.

Gosip makin panas, lantaran mantan istri Gading Marten itu sempat memposting status galau melalui instastorynya. Dalam unggahannya, Gisel memposting foto jalan tanpa ujung, dengan caption masih bisa panjang.

Walaupun belakangan diketahui, itu adalah bagian dari promosi lagu barunya bersama penyanyi Young Lex.

Namun belum lama ini, Gisel memamerkan kebersamaan bersama Wijin di instagramnya disertai dengan caption panjang yang ditujukan untuk Wijin.

Berikuti ini caption panjangnya:

When my heart is overwhelmed lead me to the rock that is higher than i. - Psalm61:2

Sebagai manusia biasa, wajar bgt kl kadang masih ngerasa overwhelmed. Raja Daud jg pernah curhat kl kadang dia lg sumpek bgt