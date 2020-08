Jebak Gisella Anastasia, Nia Ramadhani Akhirnya Bisa Membuat Gading Marten dan Wijin Lakukan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sebelum pertemuan aktor Gading Marten dengan kekasih Gisella Anastasia, Wijaya Saputra, ternyata ada peran Nia Ramadhani.

Suami Ardi Bakrie itu menjebak Gisella Anastasia sampai pertemuan Wijin dan Gading bocor.

Ternyata, cara Nia Ramadhani itu sudah diduga oleh Gisel saat mereka nongkrong bersama Wijin dan Gading Marten.

Selain Nia Ramadhani, Gisella Anastasia, Wijin dan Gading Marten, Ivan Gunawan juga ikut di pertemuan itu.

• Ucapan Faisal Nasimuddin pada Luna Maya yang Ultah Disorot, Fakta Status Hubungannya Kini Terungkap

• Undangan Pernikahan Sule Ditagih Anang dan Ashanty, Ayah Rizky Febian Dicurigai Nikah Diam-diam

Diketahui, penyanyi Gisella Anastasia alias Gisel sudah satu tahun bercerai dengan aktor Gading Marten.

Beberapa bulan setelah resmi cerai, Gisel kedapatan menjalin hubungan dengan pebasket Wijaya Saputra alias Wijin.

Meski Gading dan Wijin sudah sama-sama tahu, namun keduanya mengaku belum pernah dipertemukan secara langsung oleh Gisel.

Pada Selasa (25/8/2020) malam, terlihat Gisel, Wijin dan Gading berkumpul bersama.

Momen pertemuan ketiganya dibocorkan pesinetron Nia Ramadhani di laman instagram story-nya.

'Reunited and it feels So good (Bersatu kembali dan rasanya sangat baik)' tulis Nia Ramadhani di keterangan foto.