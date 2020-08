Postingan Pertama Zara Adhisty Usai Videonya Beredar Disorot, Angga Yunanda Kirimkan Bunga

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktris Zara Adhisty kembali aktif di media sosial setelah videonya dengan pacar yang jadi kontroversi lantaran dinilai tak senonoh, beredar hingga sempat jadi trending topik di twitter.

Usai video tak senonoh mirip dirinya beredar, sosok Zara Adhisty yang mantan personel JKT 48 menjadi perbincangan publik.

Menjadi sosok nomor satu yang disoroti, Zara Adhisty seolah hilang dari linimasa.

Bahkan di akun Instagram miliknya, Zara menghapus foto profilnya.

• Berani Umbar Kemesraan dan Kata Rayuan untuk Ahmad Dhani, Mulan Jameela Didoakan Umi Pipik

• Ratu KPop BoA Rayakan 20 Tahun Debut, Tetap Eksis Meski Banyak Girlband Bermunculan

Namun hari ini, Jumat (28/8/2020) Zara kembali memosting foto di Instagramnya @zaraadhsty.

Postingan tersebut berupa foto pemeran film Dua Garis Biru ini sedang memegang bunga matahari.

Unggahan tersebut sekaligus postingan pertama setelah beberapa waktu absen dari media sosial.

Melalui keterangan fotonya, Zara mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas semua orang yang telah mendukungnya.

"I’m very blessed and thankful to my family, relatives,

fans as well as my best friends who always support me