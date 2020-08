LINK Live Streaming RCTI+ Bigetron vs EVOS dan Alter Ego vs RRQ di MPL ID S6 Pekan ke-3

Mobile Legends Professional League Indonesia (MPL ID) Season 6 yang disiarkan langsung dan Live Streaming RCTI Plus

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming MPL ID 6 atau Mobile Legends Professional League Indonesia Season 6 kembali bisa disaksikan hari ini Sabtu (29/8/2020)

Live Streaming RCTI Plus MPL ID 6 dapat ditonton via aplikasi RCTI Plus dan vidio.com maupun link yang kami sajikan di bagian berita ini.

Pada gelaran MPL ID 6 hari ini, ada antara Bigetron vs EVOS Legends dan Alter Ego vs RRQ Hoshi.

Dilaga pembuka langsung menyajikan duel Big Match antara BTR Vs EVOS.

Bigetron berambisi menjaga poin dengan pemuncak Klasemen MPL saat ini ONIC Esports.

Sedangkan EVOS berjuang dengan kondisi koneksi jaringan internet yang sedang mendera mereka.

Sama halnya dengan nasib RRQ Hoshi yang tiba-tiba berganti roster ditengah jalan.

Dipertandingan kedua ada Genflix Aerowolf Vs Aura Fire pukul 15.30 WIB dan ditutup dengan match Alter Ego Vs Rex Regum Qeon (RRQ) Hoshi 18.30 WIB.

Link Live Streaming MPL ID 6 atau Mobile Legends Professional League Indonesia Season 6 dapat diakses di tautan berikut :

Youtube