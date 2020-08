Permintaan Maaf Faisal Nasimuddin pada Luna Maya yang Ultah, Juga Singgung Soal Keluarganya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sosok pengusaha asal Malaysia, Faisal Nasimuddin kembali ramai disorot saat artis Luna Maya berulang tahun.

Perlakuan Faisal Nasimuddin pada mantan Ariel NOAH dan Reino Barack yang berulang tahun itu menuai sorotan.

Diketahui, Luna Maya baru saja merayakan ulah ke - 37 pada Rabu (26/8/2020) lalu.

Luna Maya mendapatkan begitu banyak ucapan selamat salah satunya dari pria yang sempat dikabarkan sedang dekat dengan dirinya, Faisal Nasimuddin.

• Nasib Persahabatan Nikita Mirzani dan Billy Syahputra Kini, Nyai Ungkap Soal Kekasih Amanda Manopo

• Didatangi Millendaru, Atta Halilintar Syok pada Ulah Ponakan Ashanty, Aurel: Eh Ngapain Sih Gini

Keduanya sempat digosipkan menjalin hubungan lantaran tingkah polah Luna dengan duda 3 anak itu yang kerap berfoto bersama serta berbalas komentar di media sosial.

Alhasil, keakraban Luna Maya dan dan Faisal Nasimuddin membuat netizen tak berhenti menjodohkan mereka.

Pada momen ulang tahun Luna kemarin, Konglomerat asal Malaysia itu turut memberikan ucapan pada unggahan instagram @lunamaya yang sedang berdiri di pinggiran sebuah kolam dengan mengenakan pakaian bernuansa biru.

Sontak ucapan tersebut menjadi sorotan lantaran belakangan ini hubungan Luna dan Faisal dikabarkan sudah mulai cukup merenggang.

Dia mengawali dengan permintaan maaf karena terlambat memberikan ucapan.

"Happy, happy, happy belated birthday my dear Luna! I'm so sorry I missed a day as I had been a bit under the weather, but as they always say; better late than never."