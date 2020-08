Konami Rilis PES 2021, Cek Juga Daftar Game Online Rilis di Bulan September 2020 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Game PES 2021 bakal rilis pada 15 September 2020, Ini daftar game online yang rilis di Bulan September 2020.

Selain itu, game online Marvels Avengers dan Iron Harvest bakal juga rilis di bulan ini.

Beberapa daftar game online yang siap dirilis di bulan September 2020 ini untuk sejumlah platform, baik PC (desktop), PS4, Xbox One, hingga Nintendo Switch.

Berikut daftar tiga game yang akan rilis di Bulan September 2020 :

1. PES 2021

Konami mengumumkan season terbaru dari video game Pro Evolution Soccer (PES), PES 2021. Video game unggulan Konami ini akan rilis pada 15 September 2020.

Selain mengumumkan peluncuran season terbaru, Konami juga mengabarkan bahwa mereka resmi menjalin kerja sama eksklusif dengan klub sepak bola Italia, AS Roma. Kolaborasi mereka akan hadir di PES 2021 untuk Playstation 4, Xbox One, dan STEAM pada PC.

Lewat kerja sama ini, PES 2021 akan menjadi satu-satunya video game yang memiliki nama tim, lambang, serta kit resmi dari AS Roma. Selain itu, replika kandang The Yellow and Reds – julukan untuk AS Roma, Stadio Olimpico juga akan hadir secara eksklusif.

Namun, tidak hanya meluncurkan video game unggulannya saja, developer game asal Jepang ini juga sedang bersiap merambah bisnis PC gaming.

Dilansir dari The Verge melalui Tribun Jogja, Konami dikabarkan akan memperkenalkan PC gaming mereka dengan merek Arespear. Konami juga akan merilis pelengkap berupa keyboard dan headphone.