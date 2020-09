Editor: Royan Naimi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Avatar Facebook atau Avatar Facebook Profile kini tengah populer. Apalagi, bisa dibikin di dua sistem operasi yakni Avatar Facebook Android dan Avatar Facebook iPhone.

Di bawah ini adalah 10 langkah mudah untuk bikin Avatar Facebook Android maupun Avatar Facebook iPhone.

Mau tahu caranya? Ikuti panduan bikin Avatar Facebook Android dan Avatar Facebook iPhone pada penjelasan artikel ini.

Avatar merupakan gambar 3D di dunia maya untuk memvisualisasikan sosok diri sendiri maupun orang lain.

Avatar dibuat melalui fitur di aplikasi Facebook di handphone.

Sebenarnya, fitur Avatar di Facebook sudah ada sejak Mei 2020 lalu, namun entah mengapa tiba-tiba ramai digunakan.

Fitur ini mirip Bitmoji milik Snapchat yang sudah ada lebih dulu.

Ini Dia 10 langkah mudah bikin Avatar Facebook Android dan Avatar Facebook iPhone.

1. Buka aplikasi Facebook di smartphone bersistem operasi Android atau iOS.

2. Pilih Menu (tiga garis di pojok kanan bawah), lalu scroll down (geser ke bawah), dan pilih See More atau Lihat Selengkapnya. Bisa juga mengklik Try atau Coba lewat Avatar yang telah dibuat teman Facebook.