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Jadwal Trans TV

Jadwal Acara Trans TV, Senin 7 September-Minggu 13 September 2020, Tonton Keluarga Bosque

Jadwal tayangan acara Trans TV selama sepekan, Senin 7 September - Minggu 13 September 2020. Ada bioskop Trans TV, Brownis hingga Keluarga Bosque.

zoom-inlihat foto Jadwal Acara Trans TV, Senin 7 September-Minggu 13 September 2020, Tonton Keluarga Bosque
Youtube Baim Paula
Baim Wong, Paula Verhoeven dan Kiano. Saksikan keseruannya di program acara Keluarga Bosque.Jadwal tayangan acara Trans TV selama sepekan, Senin 7 September - Minggu 13 September 2020. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Simak Jadwal tayangan acara Trans TV selama sepekan, Senin 7 September - Minggu 13 September 2020.

Ada tayangan Brownis dan Rumpi yang selalu menghibur, juga aksi Baim Wong dan Paula Verhoeven di Keluarga Bosque.

Trans TV adalah salah satu stasiun TV yang terkenal di Indonesia karena menayangkan film-film menarik di Bioskop Trans TV.

Dilansir dari laman resmi Trans TV, berikut adalah jadwal tayangan acara Trans TV hari ini, Sabtu, 5 September 2020.

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JADWAL PROGRAM TRANS TV

7 September – 13 September 2020

Senin, 7 September 2020

  • 04.30 Program Dini Hari
  • 05.00 Islam Itu Indah
  • 06.30 Insert Pagi
  • 07.30 Good Morning
  • 08.30 Nih Kita Kepo
  • 09.30 Drakor TTV Pagi: Hyde, Jekyll, Me
  • 11.00 Safana
  • 11.30 Insert Siang
  • 12.30 Brownis ( Obrowlan Manis )
  • 14.00 Rumpi (No Secret)
  • 15.00 Insert Today Weekdays
  • 16.00 CNN News Update
  • 17.00 Bikin Laper Weekdays
  • 18.00 Diary The Onsu
  • 19.00 Santuy Malam
  • 20.30 CNN Prime News
  • 21.30 Bioskop TRANS TV 1
  • 23.30 Bioskop TRANS TV 2
  • 01.30 Program Dini Hari
  • 02.00 CNN Connected
  • 03.00 Program Dini Hari

Selasa, 8 September 2020

  • 04.30 Program Dini Hari
  • 05.00 Islam Itu Indah
  • 06.30 Insert Pagi
  • 07.30 Good Morning
  • 08.30 Nih Kita Kepo
  • 09.30 Drakor TTV Pagi: Hyde, Jekyll, Me
  • 11.00 Safana
  • 11.30 Insert Siang
  • 12.30 Brownis ( Obrowlan Manis )
  • 14.00 Rumpi (No Secret)
  • 15.00 Insert Today Weekdays
  • 16.00 CNN News Update
  • 17.00 Bikin Laper Weekdays
  • 18.00 Diary The Onsu
  • 19.00 Santuy Malam
  • 20.30 CNN Prime News
  • 21.30 Bioskop TRANS TV 1
  • 23.30 Bioskop TRANS TV 2
  • 01.30 Program Dini Hari
  • 02.00 CNN Connected
  • 03.00 Program Dini Hari

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Rabu, 9 September 2020

  • 04.30 Program Dini Hari
  • 05.00 Islam Itu Indah
  • 06.30 Insert Pagi
  • 07.30 Good Morning
  • 08.30 Nih Kita Kepo
  • 09.30 Drakor TTV Pagi: Hyde, Jekyll, Me
  • 11.00 Safana
  • 11.30 Insert Siang
  • 12.30 Brownis ( Obrowlan Manis )
  • 14.00 Rumpi (No Secret)
  • 15.00 Insert Today Weekdays
  • 16.00 CNN News Update
  • 17.00 Bikin Laper Weekdays
  • 18.00 Diary The Onsu
  • 19.00 Santuy Malam
  • 20.30 CNN Prime News
  • 21.30 Bioskop TRANS TV 1
  • 23.30 Bioskop TRANS TV 2
  • 01.30 Program Dini Hari
  • 02.00 CNN Connected
  • 03.00 Program Dini Hari

Kamis, 10 September 2020

  • 04.30 Program Dini Hari
  • 05.00 Islam Itu Indah
  • 06.30 Insert Pagi
  • 07.30 Good Morning
  • 08.30 Nih Kita Kepo
  • 09.30 Drakor TTV Pagi: Hyde, Jekyll, Me
  • 11.00 Safana
  • 11.30 Insert Siang
  • 12.30 Brownis ( Obrowlan Manis )
  • 14.00 Rumpi (No Secret)
  • 15.00 Insert Today Weekdays
  • 16.00 CNN News Update
  • 17.00 Bikin Laper Weekdays
  • 18.00 Keluarga Bosque
  • 19.00 Santuy Malam
  • 20.30 CNN Prime News
  • 21.30 Bioskop TRANS TV 1
  • 23.30 Bioskop TRANS TV 2
  • 01.30 Program Dini Hari
  • 02.00 CNN Connected
  • 03.00 Program Dini Hari

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Jumat, 11 September 2020

  • 04.30 Program Dini Hari
  • 05.00 Islam Itu Indah
  • 06.30 Insert Pagi
  • 07.30 Good Morning
  • 08.30 Nih Kita Kepo
  • 09.30 Drakor TTV Pagi: Hyde, Jekyll, Me
  • 11.00 Safana
  • 11.30 Insert Siang
  • 12.30 Brownis ( Obrowlan Manis )
  • 14.00 Rumpi (No Secret)
  • 15.00 Insert Today Weekdays
  • 16.00 CNN News Update
  • 17.00 Bikin Laper Weekdays
  • 18.00 Keluarga Bosque
  • 19.00 Santuy Malam
  • 20.30 CNN Prime News
  • 21.30 Bioskop TRANS TV 1
  • 23.30 Bioskop TRANS TV 2
  • 01.30 Program Dini Hari
  • 02.00 CNN Connected
  • 03.00 Program Dini Hari

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Sabtu, 12 September 2020

  • 04.30 Riko The Series
  • 05.00 Islam Itu Indah
  • 06.30 Insert Pagi
  • 07.30 Good Morning Weekend
  • 08.30 Celebrity On Vacation
  • 09.00 Ibu Pintar
  • 09.30 Sinema Spesial Weekend
  • 11.30 Insert Siang
  • 12.30 Brownis Jalan - Jalan
  • 13.30 Masak Masak
  • 14.00 Raffi, Billy & Friends
  • 15.00 Janji Suci Raffi & Gigi
  • 16.00 CNN News Update
  • 17.00 Bikin Laper Weekend
  • 18.00 Keluarga Bosque
  • 19.00 Bioskop TRANS TV Spesial
  • 21.00 Bioskop TRANS TV 1 Indonesia Premiere
  • 23.00 Bioskop TRANS TV 2
  • 01.00 CNN Tech News
  • 01.30 Program Dini Hari

Minggu, 13 September 2020

  • 04.30 Riko The Series
  • 05.00 Islam Itu Indah
  • 06.30 Insert Pagi
  • 07.30 Good Morning Weekend
  • 08.30 Celebrity On Vacation
  • 09.00 My Trip My Adventure
  • 09.30 Sinema Spesial Weekend
  • 11.30 Insert Siang
  • 12.30 Brownis Jalan - Jalan
  • 13.30 Masak Masak
  • 14.00 Raffi, Billy & Friends
  • 15.00 Janji Suci Raffi & Gigi
  • 16.00 CNN News Update
  • 17.00 Bikin Laper Weekend
  • 18.00 Keluarga Bosque
  • 19.00 Bioskop TRANS TV Spesial
  • 21.00 Bioskop TRANS TV 1
  • 23.00 Bioskop TRANS TV 2
  • 01.00 CNN Tech News
  • 01.30 Program Dini Hari (*)
Tags
Jadwal Trans TV
Jadwal Acara Trans TV Sepekan
Trans TV
banjarmasinpost.co.id
Nia Kurniawan
Brownis TransTV
Rumpi Trans TV
Bioskop Trans TV
Keluarga Bosque
Baim Wong
Paula Verhoeven
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Editor: Nia Kurniawan
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