Jadwal UFC Malam Ini Live ESPN, Ada Overeem vs Sakai Jelang Israel Adesanya vs Paulo Costa UFC 253

Jadwal UFC Malam Ini Live ESPN, Ada Alistair Overeem vs Augusto Sakai Jelang Israel Adesanya vs Paulo Costa di UFC 253

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bersamaan dengan laga Israel Adesanya vs Paulo Costa di UFC 253 via Live Streaming ESPN, ada duel Alistair Overeem vs Augusto Sakai di kelas berat di UFC Fight Night.

Selain Alistair Overeem vs Augusto Sakai, seolah ingin mencari tantangan yang baru, Jon Jones akhirnya menanggalkan gelar juara kelas berat ringan UFC yang telah ia pertahankan dalam waktu cukup lama. Laga Jan Blachowicz vs Dominick Reyes jadi duel panas di UFC 253 selain Israel Adesanya vs Paulo Costa.

Pada akhirnya, kini dua nama penantang terkuat, Jan Blachowicz vs Dominick Reyes, digadang-gadang jadi calon pemilik takhta yang baru. Laga Alistair Overeem vs Augusto Sakai UFC Fight Night ini akan tayang via Live Streaming ESPN.

Rencananya duel perebutan gelar kelas berat ringan di UFC 253 ini bakal digelar di Fight Island, Abu Dhabi. Bersaman dengan laga Israel Adesanya vs Paulo Costa. Sedangkan laga Alistair Overeem vs Augusto Sakai berlangsung Sabtu (5/9/2020).

Tidak tanggung-tanggung, Jan Blachowicz vs Dominick Reyes akan satu jadwal dengan pertarungan panas di kelas menengah antara Israel Adesanya melawan Paulo Costa di UFC 253 pada 26 September.

Semakin mendekati jadwal tersebut, Blachowicz nampaknya masih merasa sangat percaya diri.

Petarung asal Polandia ini bahkan mengatakan bahwa dirinya hanya butuh tiga ronde saja untuk menewaskan Reyes.

"Di ronde ketiga saya rasa. Saya yakin bisa melakukannya pada ronde ketiga," ungkap Blachowicz dilansir Juara.net dari MMA Junkie.

"Saya melihat mimpi ketika saya melakukan visualisasi berlatih. Ya, tiga ronde, dia tewas," imbuhnya.

Meski sudah sangat percaya diri, petarung UFC berjulukan John ini tetap tidak lupa menaruh respek pada calon lawannya.