SESAAT LAGI Live Streaming Persib vs Tira Persikabo Ujicoba Jelang Liga 1 2020, Link MaxStream

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sesaat Lagi siaran langsung laga ujicoba via Live Streaming Persib vs Tira Persikabo akan memanaskan persiapan bergulirnya kembali Liga 1 2020 via Live Streaming MaxStream.

Jadwal pertandingan Persib Bandung vs Tira Persikabo pada hari Sabtu (5/9/2020) dan Sesaat Lagi akan Sedang Berlangsung. Selain itu, ada juga laga ujicoba jelang Liga 1 2020 Persib Bandung vs Bhayangkara FC yang akan dipastikan jadwalnya. Tayang via Live Streaming Youtube Persib Official?

Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi apakah laga Persib Bandung vs Tira Persikabo disiarkan lewat Live Streaming Youtube Persib Official atau tidak. Namun Live Streaming Persib vs Tira Persikabo bisa diakses via Live Streaming MaxStream.

Selain menunggu kepastian Persib Bandung vs Bhayangkara FC, laga ujicoba antara Persib vs Tira Persikabo jadi pengobat rindu terhadap gelaran Liga 1 2020.

• Hasil Persib vs Tira Persikabo via Live Streaming Maxstream Laga Ujicoba, Skor 0-0 di Babak Pertama

• LINK Net TV & Mola TV! Live Streaming Timnas U-19 Indonesia vs Bulgaria Jelang Piala Asia U-19 2020

• BERLANGSUNG Link MaxStream! Live Streaming Persib vs Tira Persikabo Ujicoba Jelang Liga 1 2020

• Prediksi & Jadwal Live Streaming Timnas Indonesia U-19 vs Bulgaria, Live TV Online Mola TV & Net TV

Pelatih Tira Persikabo, Igor Kriushenko, mengungkapkan bahwa laga uji coba antara timnya dengan Persib Bandung akan digelar pada 5 September 2020.

Persib Bandung dan Tira Persikabo akan menantang satu sama lain sebelum memulai Liga 1 2020.

Kedua tim itu memang menjadi klub yang bergerak paling cepat di antara tim-tim lain untuk menyiapkan Liga 1 2020.

Tira Persikabo merupakan tim pertama yang menggelar latihan untuk menyambut kembalinya kompetisi, yakni pada awal Juli lalu.

Sementara itu Persib Bandung juga sudah mulai berlatih sejak awal Agustus 2020.

Kedua tim itu juga menilai bahwa latihan bersama tidak cukup untuk mengembalikan performa pemain ke keadaan sebelum pandemi Covid-19.