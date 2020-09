LINK Live Streaming Timnas U-19 Indonesia vs Kroasia, TV Online Mola TV dan Live Streaming Net TV

Pelatih Timnas Indonesia U19, Shin Tae-yong tak mempermasalahkan kekalahan yang diderita oleh anak asuhnya di laga uji coba perdana.

Tim Nasional Indonesia U-19 harus mengakui keunggulan Bulgaria di laga uji coba bertajuk International U-19 Friendly Tournament 2020, Sabtu (5/9/2020)

Berlangsung di Stadion Igraliste NK Polet, Sveti Martin na Mauri, Sadam Gaffar cs harus mengakui keunggulan Bulgaria dengan skor telak 0-3.

Pada laga ini Indonesia bermain tanpa beban dan sanggup menahan imbang 0-0 Bulgaria pada babak pertama.

Namun di babak kedua, Bulgaria mampu menciptakan ketiga gol lewat Martin Petkov di menit ke-78 serta 88' dan Stanislav Shopov menit ke 82'.

Shin Tae-yong pun memberikan komentarnya selepas kekalahan tersebut.