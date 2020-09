Digantikan Nikita Mirzani Absennya Ayu Ting Ting Jadi Sorotan, Umi Kalsum Ungkap Kondisi Ibu Bilqis

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ketidakhadiran Ayu Ting Ting dalam program Brownis Trans TV yang biasa dipandunya bersama dengan Ivan Gunawan, Ruben Onsu, dan Wendi menimbulkan pertanyaan dari warganet.

Tak seperti biasa, kali ini posisi Ayu Ting Ting nampak digantikan oleh Nikita Mirzani.

Lewat unggahan akun instagram @mom_ayting92_, Umi Kalsum seolah mengabarkan bahwa putri sulungnya itu ternyata sedang dalam kondisi yang tidak sehat.

• Tanggal Pernikahan Rizky Billar dan Lesty Kejora Dipertanyakan, Reaksi Rosmala Dewi Jadi Sorotan

• Dikenal Sebagai Pedangdut Kaya Raya, Dewi Perssik Rogoh Rp 1 Miliar untuk Sekolahkan Anak

"Sehat terus y nak," tulis Umi.

Dalam foto tersebut Ayu terlihat memeluk putrinya, Bilqis Khumaira Razak dengan wajah yang nampak sedikit lesu sambil tersenyum tipis.

Unggahan foto terakhir Ayu Ting Ting pun mendapat serbuan dari netizen yang mendoakan kesembuhan pelantun lagu alamat palsu tersebut.

"erichalamin : Get well soon kamuuu,"

"muhafiattt : get well soon Ibu Ayu