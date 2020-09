Ikuti Kompetisi Level Internasional di Portugal Tahun 2021, FORMI Kalsel Minta Dukungan Dewan

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) Provinsi Kalsel dijadwalkan mengikuti ajang internasional The Association For International Sport For All (TAFISA) di Lisbon, Portugal Tahun 2021 mendatang.

Dimana FORMI Kalsel akan ikut serta dalam kompetisi 12 cabang olahraga rekreasi masyarakat bersaing dengan perwakilan dari puluhan negara lainnya.

Karena itu, untuk memperkuat motivasi para atlet dan pelatih berlaga di ajang internasional tersebut, Perwakilan FORMI Kalsel berharap Penerintah Provinsi Kalsel memiliki andil lebih besar mendukung FORMI Kalsel.

Perwakilan FORMI Kalsel, Yenny Frida Luntungan menyatakan pihaknya berharap tidak ada perbedaan perhatian dari aspek hibah maupun bonus yang diberikan Pemerintah Provinsi kepada para atlet dan pelatih FORMI Kalsel dibanding atlet dan pelatih di cabang olahraga prestasi maupun cabang olahraga pelajar.

"Kami harap ke depan kami walaupun cabang olahraga rekreasi masyarakat tidak dibedakan dengan cabang olahraga prestasi maupun cabang olahrag pelajar," kata Yenny, Jumat (11/9/2020).

Hal ini pula yang sempat disampaikan Yenny bersama para Perwakilan FORMI Kalsel lainnya kepada para Anggota DPRD Provinsi Kalsel khususnya Komisi IV, Rabu (9/9/2020).

Dijelaskan Yenny yang juga merupakan Sekretaris FORMI Kota Banjarmasin ini, seperti cabang olahraga lainnya, mereka juga dinaungi oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Keolahragaan.

"Karena hak kami sama, dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tertuang baik hibah dan bonus semua sama. Ke depan kami harapkan baik seleksi provinsi, pusat maupun kejuaraan internasional hak kami sama seperti cabor prestasi," kata Yenny.

Apalagi, kata Yenny, para atlet dan pelatih di cabang olahraga rekreasi masyarakat juga terhitung sudah mampu mengharumkan nama Provinsi Kalsel.