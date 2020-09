Saling Sindir dan Tukar Pekerjaan Boy William dan Chef Renatta Disorot, Chef Arnold Ikut Komentar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Menyebut nama Boy William dan Chef Renatta tentu tak asing lagi bagi publik di tanah air.

Memiliki trackrecord yang cukup baik dan sama-sama punya banyak fans, baik Boy William dan Chef Renata kerap jadi panutan di bidang masing-masing.

Boy William sebagai presenter dan youtuber, sedangkan Chef Renata di bidang kuliner.

Namun beberapa waktu lalu, keduanya terlibat aksi saling sindiri. Interaksi tidak biasa keduanya itu pun menjadi sorotan warganet.

• Ucapan Dewi Perssik Untuk Saiful Jamil, Berikan Dukungan Pada Bisnis Baru Mantan Suami

• Prilly Latuconsina Bucin Bikin Vidi Aldiano Mantap Memilih Mantan Maxime Bouttier Jadi Pasangannya

Diketahui Boy William dan Chef Renata nampak saling bertukar pekerjaan.

Tak hanya itu, Chef Renatta dan Boy William juga nampak saling sindir di media sosial.

Berawal dari unggahan Boy William yang menyinggung Chef Renatta.

Postingan Boy William dan Chef Renata yang diunggah akun gosip. (Instagram Lambe Turah)

Dalam unggahannya, Boy William pamer memasak steak. Padahal biasanya menu yang akan dia masak itu, dibeli dari restoran milik Chef Renata.

Boy William pun menyematkan caption pada video unggahannya itu.

Kata siapa Boy William gak bisa masak? Gue akan buktiin ke kalian nih!

What do you think guys?