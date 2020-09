LIVE Mola TV! Live Streaming Tottenham vs Everton di Liga Inggris, Tak Siaran Langsung Net TV

Saksikan Live Streaming Tottenham vs Everton di Liga Inggris tersaji pada malam ini, Minggu (13/9/2020) via Live Streaming Mola TV. Live Streaming Net TV dan Siaran Langsung Net TV tak tayang.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga Tottenham Hotspurs vs Everton Liga Inggris pekan 1 tayang via Live Streaming MolaTV di Live Streaming TV Online www.mola.tv

Live Streaming Tottenham vs Everton di Liga Inggris via Live Streaming Mola TV dimulai pukul 22.30 WIB. Laga ini tak tayang via Live Stream ing Net TV dan Siaran Langsung Net TV.

Link Live Streaming MolaTV yang menayangkan laga Tottenham Hotspurs vs Everton via Live Streaming TV Online www.mola.tv ada di artikel ini.

Link Live Streaming Tottenham vs Everton di Liga Inggris malam ini dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming atau via Aplikasi android Mola.TV.

The Lilywhites dan The Toffees memiliki rekor pertemuan yang cukup berimbang di musim lalu.

Armada Mourinho lebih unggul lantaran sukses meraup kemenangan di pertemuan kedua (7/7/2020), usai bermain imbang 1-1 di bentrokan pertama, November silam.

Kemenangan di laga ini menjadi amat berharga bagi Spurs. Pasalnya, jadwal berat sudah menanti mereka di paruh pertama musim, khususnya bertemu Manchester City, Chelsea, dan Arsenal dalam tiga matchday beruntun.

PREDIKSI TOTTENHAM VS EVERTON :

Head to Head Tottenham vs Everton

07/07/2020: Tottenham 1-0 Everton

03/11/2019: Everton 1-1 Tottenham

12/05/2019: Tottenham 2-2 Everton

23/12/2018: Everton 2-6 Tottenham

14/01/2018: Tottenham 4-0 Everton