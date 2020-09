Nia Ramadhani yang Berniat Beri Nama 'Bakrie' Pada Anjingnya Disorot, Ardi Bakrie Bereaksi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tingkah Nia Ramadhani memang tak pernah luput dari sorotan dan selalu sukses mencuri perhatian meski dirinya kini tak lagi aktif wara wiri di layar kaca.

Semenjak menikah dengan Ardi Bakrie, Nia memang diketahui kerap mengurangi berbagai aktivitasnya sebagai selebritis dan lebih memfokuskan dirinya untuk mengurus keluarga.

Walau sudah jarang tampil di televisi, pamor menantu salah satu konglomerat di tanah air itu seolah tak pernah luntur dengan berbagai tingkahnya yang kerap membuat heboh netizen.

Seperti yang baru - baru ini terjadi, ibu dari 3 anak itu kini ternyata baru saja memiliki peliharaan baru seekor anjing yang diberi nama Maximus.

• Dede Sunandar Ungkap Fakta ke Anwar BAB, Utang Rp 40 Juta Pada Sule Ternyata Bohong

• Mantan Cut Syifa Mendadak Ucap Selamat Pada Rangga Azof, Rizky Nazar : Congrats

• Pernyataan Ariel yang Terucap di Momen Usia 39 tahun, Ayah Alleia Rayakan Ultah ke-8 Band NOAH

Artis yang terkenal dengan perannya sebagai Bawang Merah ini terlihat pertama kali mengumumkan kehadiran anjingnya itu pada 26 Agustus 2020 silam di Instagram.

Dalam unggahan tersebut, Nia terlihat berpose bersama anjing kesayangannya yang diberi nama Maximus.

Nia awalnya mengaku tak menyukai hewan berbulu namun setelah bersama Maxi, semuanya jadi berbeda.

"MAXIMUS! Never thought, bisa begini sama Maxi. Karena aku sangat takut sama kucing, anjing, semua deh, pokoknya bukan orang yang biasa dikelilingi sama hewan peliharaan. But with Maxi, its different," tulisnya.

"Tanpa sadar, sekarang rutinitas aku, jam berapapun aku tidur, pokonya jam 6 pagi sudah pasti dipanggilin Maxi, Jalan muter rumah, ngobrol2, trus jam 7 siapin makanan Maxi, nungguin dia makan, abis itu jalan lagi, baruu start a day!," sambungnya.

Kedekatan dengan Maxi tak cuma oleh Nia Ramadhani saja, namun juga dengan anak-anaknya.