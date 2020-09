Proyek Baru Bintang Drama Korea Park Seo Joon, Jadi Cameo di Drama Record of Youth

BANJARMASINPOST.CO.ID -Penggemar drama Korea tentu tak asing lagi dengan sosok aktor ganteng, Park Seo Joon.

Aktor yang terkenal berkat aktingnya di drama Whats Wrong With Secretary Kim, Itaewon Class dan Fight For My Way itu akan hadir lagi di drama korea.

Kali ini, Park Seo Joon akan muncul sebagai cameo dalam drama Record of Youth.

Dilansir dari Soompi, Rabu (16/9/2020), agensi Park Seo Joon, Awesome ENT mengonfirmasi berita tersebut.

• Luka di Perut Irish Bella Buat Dokter Percepat Persalinan, Efek Operasi Caecar Istri Ammar Zoni Dulu

• Sindiran Aurel Hermansyah Tentang Wanita Bule Dibalik Lagu Calon Bojo, Atta Halilintar Bereaksi

Agensi mengungkapkan aktornya telah menyelesaikan syuting untuk perannya sebagai cameo.

Sumber mengatakan, Park Seo Joon setuju tampil sebagai bentuk dukungan dan memiliki hubungan dekat dengan Park Bo Gum dan penulisnya, Ha Myung Hee.

Park Min Young & Park Seo Joon (Allkpop)

Menariknya, Park Bo Gum sebelumnya juga tampil sebagai cameo di drama yang dibintangi Park Seo Joon, yaitu Itaewon Class.

Menandakan kedekatan dengan penulis drama Record of Youth, Park Seo Joon juga muncul di drama A Word From Warm Heart yang ditulis oleh Ha Myung Hee.

Selian itu, Park Seo Joon juga muncul sebagai cameo dalam film hits Park So Dam, yaitu Parasite.

Drama Record of Youth dibintangi oleh Park Bo Gum, Park So Dam, dan Won Hae Hyo.

Drama tersebut mengisahkan perjuangan ketiganya dalam meraih mimpi, Record of Youth juga memperlihatkan kedekatan keluarga masing-masing pemeran.

Selain Park Seo Joon, cameo dalam drama ini ada Kim Hye Yoon, Seo Hyun Jin, Seol In Ah, dan Kim Gun Woo.

Record of Youth tayang setiap hari Senin dan Selasa pukul 19:00 KST di tvN dan Netflix.

Editor : Anjar Wulandari

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Park Seo Joon Akan Muncul sebagai Cameo di Drama Record of Youth"