VIDEO Seliturahmi Show Contes, Berikut Lima Kategori Pertandingan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Bertempat di Atrium Qmall di Jalan A Yani Km 38, 6 Banjarbaru Utara, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Akhirnya event Seliturahmi Show Contes digelar.

Event Seliturahmi Show Contes digelar dari 16 hingga 20 September 2020. Event yang dimaksudkan sebagai ajang silahturahmi mempertemukan para pecinta sepeda lipat, serta menyalurkan hobi dan kreativitas para peserta sekaligus kontes berlangsung meriah.

Wakil Ketua Pelaksana, Hendrik menyebut, Seliturahmi Show Contes terselenggara atas kerja sama Asal Tapaluh dan All Sponsor.

"Alhamdulillah, atas teselenggaranya event ini sampai terakhir register Selasa 15 September 2020 Pukul 23.00 Wita, ada 100 peserta dalam artian 100 sepeda telah terdaftar," Kata Hendrik Kepada Banjarmasinpost.co.id.

Sebenarnya masih banyak lagi yang ingin mendaftar. Namun, melihat spacenya, pendaftaran dibatasi hanya 100 peserta yang bisa mengikuti lima kategori yang dipertandingkan.

"Sebab riskan juga apabila satu sepeda jatuh, yang lainnya bisa ikut jatuh semua," Sambungnya.

Adapun lima kategori yang diperlombakan, di antaranya The Best Paint, The Lightest Bike, Classic dan Retro Bike, Custom dan Modified Bike dan The Most Favorite Bike.

Dan setiap peserta boleh mengikuti beberapa kategori perlombaan tersebut. Dalam kesempatan itu pula, Hendrik memberikan beberapa bocoran untuk penilaiannya, di antaranya untuk kategori the best paint yang menjadi penilaian yaitu harmonisasi warna, tingkat kesulitan dan kerapian.

"Namun, secara keseluruhan harus sepeda lipat dan masih berfungsi normal. Intinya sepedanya tidak harus mahal," Tegasnya.

Menariknya lagi dalam gelaran ini bakal ada voting dari penonton untuk memilih sepeda mana yang mereka sukai melalui media sosial Instagram Asal Tapaluh.

Dan akan ada hadiah menarik yang akan dipilih secara random dan dikirim ke alamat peserta. Sehingga, para peserta jangan sampai lupa untuk memfollow Instagram Asal Tapaluh, benawa print dan Qmall Banjarbaru. (Banjarmasinpost.co.id/Siti Bulkis)