Pengakuan Gisel yang Tak Kunjung Diajak Menikah Wijin, Ibu Gempi Lebih Berhati-hati

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi Gisella Anastasi mengaku hingga kini belum dilamar kekasihnya, Wijaya Saputra alias Wijin.

Namun mantan istri Gading Marten itu mengakui hubungannya dengan Wijin tetap dijalani dengan serius.

Sementara itu, diketahui, ibunda Gempita Nora Marten itu sempat mengaku menyesali perceraian dengan Gading Marten.

Bahkan banyak pihak yang mendorong agar keduanya rujuk.

• Potret Mengharukan Gala Sky Ardiansyah dan Vanessa Angel Dibagikan Bibi, Dukungan Sebelum Sidang

• Terkuak Alasan Thari Eka Bercerai dari Dory Harsa, Ungkap Perlakuan Suami Nella Kharisma

Pascabercerai dari Gading Marten, Gisella Anastasia diketahui menjalin asmara dengan Wijaya Saputra atau Wijin.

Meski sudah terbilang cukup lama berpacaran, Gisel dan Wijin belum memikirkan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius.

Gisel bahkan mengakui Wijin belum mengajaknya untuk menikah dalam waktu dekat.

"Ngajakin sih belum, tapi we both know kalau memang arahnya kan pasti serius. Mana ada sih pacaran yang nanya besok putus ya, kan enggak mungkin," kata Gisel seperti dikutip Kompas.com dari video Rio Motret, Senin (21/9/2020).

Setelah pernikahan pertamanya gagal, Gisel memang tak ingin terburu-buru untuk segera menikah lagi.

Ibu satu anak ini mengaku lebih berhati-hati melangkah karena tak ingin jatuh ke lubang yang sama.