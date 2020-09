ACARA TV Hari Ini Kamis 24 September 2020: Ada Film The Equalizer di Trans TV & The Evil di GTV

Bioskop Trans TV: The Equalizer

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut jadwal acara TV pada Kamis (24/9/2020) di GTV, Kompas TV, NET TV, RCTI, SCTV, Trans 7 dan Trans TV.

Pada hari Kamis, di Trans TV pukul 19.00 akan tayang drama Korea The World of The Married.

Selain itu, ada film aksi-kriminal berjudul The Equalizer hadir pukul 21.30 WIB di Trans TV dan The Evil di GTV.

Film The Equalizer ini mengisahkan seorang mantan agen pemerintah yang suka membantu orang-orang yang menjadi korban kejahatan.

Suatu hari, ia menolong orang dan harus melawan gangster mafia berbahaya dari Rusia.

Penasaran dengan berbagai acara menarik lainnya?

Berikut ini jadwal acara TV yang tayang pada Kamis (24/9/2020), dikutip dari mncvision.id:

GTV

00:00 Gerebek

00:30 Buletin iNews Malam