LINE UP West Brom vs Chelsea! Link Live Streaming Liga Inggris Nonton di TV Online Mola, Kai Main

Susunan pemain West Brom vs Chelsea Liga Inggris 2020/2021 pekan 3

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sesaat lagi akan berlangsung Live Streaming West Brom vs Chelsea Liga Inggris Live di Mola TV Sabtu (26/9/2020) malam ini, ini susunan pemainnya (line up)

Tak masuk agenda siaran langsung NET TV, Live Streaming Liga Inggris di TV Online Mola TV ( www.mola.tv ) antara West Bromwich Albion vs Chelsea bisa ditonton mulai jam 23.30 WIB (kick off).

Live Streaming Westbrom vs Chelsea dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming atau via Aplikasi android Mola.TV (cara mengakses bisa disimak di bagian berita ini).

Dalam laga kali ini Chelsea yang pekan lalu kalah dari Liverpool menurunkan para pemain terbaiknya, termasuk duo anyar mereka Timo Werner dan Kai Havertz.

Caballero menjaga gawang dikawal, James, Christensen, Silva (c), Alonso di lini belakang.

Di tengah ada Kante, Kovacic, Mount yang menopang trio Havertz, Abraham, Werner.

Laga yang mentas di The Hawthorns Stadium diproyeksi jadi titik balik bagi anak asuh Frank Lampard.

Laga kali ini sekaligus menjadi ajang bagi para rekrutan anyar semisal Timo Werner dan Kai Havertz, untuk segera membuktikan kapasitasnya di kasta tertinggi sepak bola Inggris.

Ekspresi Kai Havertz (tengah) dan Tammy Abraham dalam laga Chelsea vs Barnsley pada putaran ketiga Piala Liga Inggris, Kamis (24/9/2020). (AFP/ALASTAIR GRANT/POOL)

Maklum, dua eks bintang Bundesliga itu belum mampu tampil apik meski dipasang sebagai starter dalam dua laga pertama.

Sementara itu, dari kubu tuan rumah, The Baggies berupaya meraih poin perdananya di musim ini.