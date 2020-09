LINK Nonton Live Streaming Westbrom vs Chelsea Liga Inggris, Link & Cara Nonton TV Online Mola TV

Ekspresi Kai Havertz (tengah) dan Tammy Abraham dalam laga Chelsea vs Barnsley pada putaran ketiga Piala Liga Inggris, Kamis (24/9/2020).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Westbrom vs Chelsea di Mola TV yang tersaji pada Sabtu (26/9/2020) malam ini

Live Streaming Liga Inggris di TV Online Mola TV ( www.mola.tv ) antara West Bromwich Albion vs Chelsea di Liga Inggris ditonton mulai jam 23.30 WIB.

Tidak masuk agenda siaran langsung Liga Inggris di NET TV, Live Streaming West Brom vs Chelsea dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming atau via Aplikasi android Mola.TV.

Kekalahan dari Liverpool tampaknya akan membuat Chelsea berambisi kembali ke jalur kemenangan kala melawat ke markas West Bromwich Albion, di pekan ketiga Premier League.

Laga yang mentas di The Hawthorns Stadium diproyeksi jadi titik balik bagi anak asuh Frank Lampard.

Laga kali ini sekaligus menjadi ajang bagi para rekrutan anyar semisal Timo Werner dan Kai Havertz, untuk segera membuktikan kapasitasnya di kasta tertinggi sepak bola Inggris.

Maklum, dua eks bintang Bundesliga itu belum mampu tampil apik meski dipasang sebagai starter dalam dua laga pertama.

Sementara itu, dari kubu tuan rumah, The Baggies berupaya meraih poin perdananya di musim ini.

Armada Slaven Bilic membuka musim dengan dua kekalahan beruntun yang sama-sama berselisih tiga gol.

