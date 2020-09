BERLANGSUNG! Live Streaming TV Online West Brom vs Chelsea di Liga Inggris, Ada Timo dan Kai Havertz

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saat ini sedang berlangsung Live Streaming West Brom vs Chelsea Liga Inggris Live di Mola TV Sabtu (26/9/2020) malam ini, ini susunan pemainnya (line up)

Live Streaming TV Online Liga Inggris Mola TV ( www.mola.tv ) antara West Bromwich Albion vs Chelsea bisa ditonton mulai jam 23.30 WIB (kick off).

Live Streaming Westbrom vs Chelsea dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming atau via Aplikasi android Mola.TV (cara mengakses bisa disimak di bagian berita ini).

Puunya rekor bagus, Chelsea tetap menurunkan para pemain terbaiknya dalam menghadapo West Brom.

West Brom memiliki modal buruk ketika menjamu Chelsea.

Dikutip BolaSport.com dari BBC, West Brom tak pernah menang dalam enam pertandingan terakhir di Liga Inggris sejak musim 2019-2020.

Rinciannya, West Brom mendapat tiga hasil imbang dan menelan tiga kekalahan.

Kini West Brom menaruh harapan kepada dua bintangnya, Matheus Pereira.

Pereira terlibat dalam 26 gol West Brom di liga sejak awal musim 2019-2020.

Detailnya, Pereira mngukir sembilan gol dan 17 assist.