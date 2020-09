Keberadaan Luna Maya di Hotel Tempat Nginap Ryochin Terdeteksi Lewat Video, Efek Penampakan Kaki

BANJARMASINPOST.CO.ID - Keberadaan pengusaha asal Jepang Ryochin di Indonesia jadi sorotan. Apalagi, dia mendatangi artis Luna Maya beberapa waktu lalu.

Kala itu, Ryochin menjenguk Luna Maya yang baru kecelakaan bersepeda hingga kakinya digips.

Kini, postingan video Ryochin di akun instagramnya kembali jadi sorotan.

Dalam video yang dibagikannya lewat akun @ryochin424, dia memperlihatkan sedang berada di kolam renang sebuah resort atau hotel.

• Ucapan Ariel NOAH Saat Putri Chairul Tanjung Sebut Nama BTS & Blackpink, Ayah Alleia: In Your Area

• Peristiwa Agnez Mo dan Choi Siwon di Malaysia Diungkit, Personel Super Junior Ngaku Malu Soal Ini

Jika melihat postingannya, video itu ada di Four Seasons Resort Sayan Ubud, Bali.

"Life is only as good as you make it.

#gvo," tulisnya.

Namun yang bikin heboh adalah penampakan Luna Maya yang duduk.

Sementara, Ryochin berbaring di pinggir kolam.

Memang, wajah Luna Maya tak terlihat kala itu karena video diambil dari atas.

Namun, kaki yang digips membuat fans langsung teringat Luna Maya.