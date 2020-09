LIVE Trans7! Live Streaming MotoGP Catalunya 2020, Race MotoGP 2020 Link TV Online Trans 7 

Saksikan MotoGP Catalunya 2020 seri 8 MotoGP 2020 yang disiarkan langsung via Live Streaming Fox Sports 2 untuk Free Practice dan Kualifikasi serta Live Streaming Trans 7 di www.trans7.co.id untuk Race pada Minggu (27/9/2020).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran Langsung Live Streaming MotoGP Catalunya 2020 di Sirkuit Circuit de Barcelona-Catalunya, Rangkaian Hasil Kualifikasi MotoGP 2020 via Live Streaming TV Online Fox Sports 2 dan Live Streaming Usee TV dan Race via Siaran Langsung Trans 7 dan Live Streaming Trans7 di www.trans7.co.id Minggu siang.

Rangkaian siaran langsung dan Live Streaming MotoGP Catalunya 2020 dimulai sesi Free Practice di Jumat (25/9/2020 ) dan akan berlangsung Race via Siaran Langsung Trans7 dan Live Streaming Trans 7 pada Minggu 27 September 2020.

Jadwal siaran langsung via Live Streaming MotoGP Catalunya 2020 via Live Streaming Trans7 akan berlangsung Minggu 27 September 2020. Sebelumnya, Sabtu 26 September 2020 dengan latihan bebas 3 dan Hasil kualifikasi MotoGP 2020 via Live Streaming Usee TV.

Pebalap Yamaha Franco Morbidelli menguasai Hasil Kualifikasi MotoGP Catalunya 2020 di Sirkuit Barcelona Sabtu (26/9/2020) malam WIB.

Dengan catatan waktu tercepat 1 menit 38,798 detik Franco Morbidelli pun berhak atas pole position MotoGP Catalunya 2020.

Hasil Kualifikasi MotoGP Catalunya 2020 juga mencatatkan nama pebalap Yamaha lainnya Fabio Quartararo di posisi ke-dua.

Sementara sang veteran yang juga pebalap Yamaha Valentino Rossi juga emncatatkan hasil positif pada Kualifikasi MotoGP Catalunya 2020 ini dengan berada di posisi ke-3.

Untuk pebalap Ducati tercepat, diisi oleh Jack Miller di posisi empat dan Maverick Vinales menutup lima besar dengan start di posisi ke lima balapan besok.

Sejak sesi latihan pertama hingga ke empat, MotoGP Catalunya selalu dipimpin pebalap dari pabrikan Yamaha, seperti Maverick Vinales, Fabio Quartararo, dan Franco Morbidelli.