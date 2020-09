Liga 1 2020 Batal Digelar, Arema FC vs Persija & PSM Makassar vs Persib Bandung Tak Dapat Ijin Polri

Liga 1 2020 dan Liga 2 2020 Batal Digelar, Arema FC vs Persija & PSM Makassar vs Persib Bandung Tak Dapat Ijin Polri

BANJARMASINPOST.CO.ID - Gelaran Liga 1 2020 batal digelar, termasuk juga Liga 2 2020. Hal itu setelah Polri tak berikan izin laga yang sesuai Jadwal Siaran Langsung Liga 1 2020 terbaru dirilis dan akan resmi digelar Kamis 1 Oktober 2020 dan tayang di Live Streaming Indosiar dan Siaran Langsung Indosiar.

Jika Liga 1 2020 Batal digelar, maka laga pembuka antara PSS Sleman vs Persik Kediri, Barito Putera vs Persebaya Surabaya, Arema FC vs Persija dan PSM Makassar vs Persib Bandung urung dinikmati pecinta bola tanah air..

Rencananya, Jadwal Liga 1 2020 bisa ditonton lewat Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar. Ada Laga PSS vs Persik, Barito vs Persebaya, PSM vs Persib dan Arema FC vs Persija. Pun juga dengan Jadwal Liga 2 2020.

Liga 1 2020 sebenarnya akan memasuki pekan ke-4. Laga menarik mulai PSM Makassar vs Persib Bandung, Arema FC vs Persija tersaji via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar.

Ya, Liga 1 2020 yang sedianya digelar kembali 1 Oktober 2020, tak jadi digelar.

Polri tak memberi izin digelarnya pertandingan sepakbola Liga 1 2020 dan Liga 2 di masa pandemi Virus Corona atau covid-19.

Alhasil, klub-klub seperti Arema FC, Persib Bandung, Persija Jakarta dan lainnya batal bertanding.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan pihaknya tidak memberikan izin bergulirnya Liga 1 dan Liga 2 2020 di tengah pandemi covid-19.

Padahal, Liga 1 sendiri tinggal menghitung hari jelang bergulir yakni 1 Oktober mendatang.

“Terkait Liga Indonesia Baru 1 dan 2 yang akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Okt 2020, Polri tidak mengeluarkan izin keramaian dengan Pertimbangan :