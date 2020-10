Blak-blakan Daffa Wardhana Soal Isu Telikung Febby Rastanty dari Verrell Bramasta, Tegaskan Hal Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sempat ramai kedekatan dengan aktor Verrell Bramasta, Febby Rastanty malah dikabarkan menjalin hubungan dengan Daffa Wardhana.

Muncul rumor kedekatan mantan kekasih Chelsea Islan itu dengan Febby Rastanty berawal ketika keduanya kerap memposting kebersamaan mereka di Instagram.

Belakangan, anak Marini Zumarnis ini dikabarkan tengah gencar mendekati artis cantik Febby Rastanty.

Hal ini dilansir dari kanal YouTube Starpro Indonesia pada Jumat, 25 September 2020.

Hal ini berawal ketika keduanya kerap hangout bersama dan memposting kebersamaan di Instagram.

Bahkan dalam wawancara terbaru, Daffa menyebut sosok pemain film Something in Between itu adalah orang yang baik.

Tak sampai di situ saja, cowok berusia 21 tahun itu mengaku jika dirinya nyaman dengan mantan anggota girlband Blink tersebut.

"Kalau ketemu juga kayak ngobrol, nyambung. Nyaman satu sama lain. Orangnya baik, udah lama sering hangout bareng," ujar Daffa.

Mohammad Daffa Wardana atau akrab disapa Daffa Wardhana secara blak-blakan membongkar hubungannya dengan Febby Rastanty.

Kerap dijodohkan oleh para warganet, namun Daffa tak mempermasalahkan hal itu.