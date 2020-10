LIVE Streaming Trans 7 - Jadwal MotoGP Prancis 2020, FP1 Seri 9 MotoGP 2020 Live Fox Sports 2

Saksikan MotoGP Prancis 2020 seri 9 MotoGP 2020 yang disiarkan langsung via Live Streaming Fox Sports 2 untuk Free Practice dan Kualifikasi serta Live Streaming Trans 7 di www.trans7.co.id untuk Race pada Minggu (11/10/2020).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran Langsung Live Streaming MotoGP Prancis 2020 di Sirkuit Bugatti, wilayah Le Mans, Prancis, Rangkaian Kualifikasi MotoGP 2020 via Live Streaming TV Online Fox Sports 2 dan Live Streaming Usee TV dan Race via Siaran Langsung Trans 7 dan Live Streaming Trans7 di www.trans7.co.id

Rangkaian siaran langsung dan Live Streaming MotoGP Prancis 2020 dimulai sesi Free Practice di Jumat (9/10/2020 ) dan akan berlangsung Race via Siaran Langsung Trans7 dan Live Streaming Trans 7 pada Minggu 11 Oktober 2020.

Jadwal siaran langsung via Live Streaming MotoGP Catalunya 2020 via Live Streaming Trans7 akan berlangsung Minggu 11 Oktober 2020. Sebelumnya, Sabtu 10 Oktober 2020 dengan latihan bebas 3 dan Hasil kualifikasi MotoGP 2020 via Live Streaming Usee TV.

Fabio Quartararo menyentuh garis finis lebih dulu, diikuti dua pembalap Suzuki Ecstar, Joan Mir dan Alex Rins.

Bagi Fabio Quartararo, ini merupakan kemenangan ketiga pada MotoGP 2020 setelah memenangi GP Spanyol dan GP Andalusia di Sirkuit Jerez.

Melalui kemenangan ini, pembalap 21 tahun tersebut kembali ke pucuk klasemen pembalap MotoGP 2020 dengan mengantongi 108 poin.

Quartararo menggeser posisi Andrea Dovizioso (Ducati) yang gagal finis seusai mengalami kecelakaan pada lap pertama, selepas tikungan pertama.

Johann Zarco (Reale Avintia) yang sedang melintasi tikungan kehilangan grip dan mengalami lowside.

Dovizioso yang berada tepat di belakang Zarco ikut terseret karena tidak sempat menghindar.