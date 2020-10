Penampilan Gading Marten Saat Liburan Bareng Gempi Jadi Sorotan, Bodi Bertato Pede Pakai Topi Pink

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis peran dan presenter Gading Marten baru-baru ini melewatkan waktu untuk berlibur dengan putri semata wayangnya, Gempita Nora Marten.

Mereka tampak bersantai dan bersenang-senang di sebuah pantai.

Aktivitas liburan berkualitas Gading Marten dan Gempi itu pun tampak diabadikan dalam unggahannya di instagram dengan caption Me, You and The Beach.

Liburan ini merupakan janji Gading kepada sang putri beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, meskipun Gading Marten dan ibu Gempi, Gisel telah bercerai namun urusan menjaga si buah hati tetap dilakukan berdua.

Setelah sebelumnya Gempi liburan dengan sang bunda ke gunung, kali ini Gempi liburan dengan papanya di pantai.

Postingan liburan ala Gading Marten dan Gempi pun banjir komentar warganet.

Mereka memuji kekompakan ayah dan anak itu saat liburan bersama.

Tak hanya itu, penampilan Gading Marten pun jadi sorotan. Sebab saat bersama dengan Gempi, Gading Marten ternyata bisa menjadi sangat imut dan menggemaskan.

Tubuhnya yang bertato, tak menghalangi mantan Gisel itu untuk bersikap kekanakan demi menyenangkan sang buah hati.