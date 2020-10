Youtuber Davie504 Ciptakan Musik Dari Sound Effect Game Among Us

Youtuber Davie 504 Ciptakan Musik Dari Sound Effect Game Among Us

BANJARMASINPOST.CO.ID - Game Among Us merupakan game yang tengah viral di dunia.

Gameplay, karakter dan sound effectnya yang ikonik pun ramai dibahas di internet.

Youtuber asal Italia yang memiliki 8 jutaan subscriber, Davie 504 pun tidak mau ketinggalan.

Youtuber yang dikenal dengan permainan bassnya tersebut berinisiatif membuat musik menggunakan bass dan efek-efek suara yang ada di Game Among Us.

Video yang diunggah Davie pada Kamis (1/10/2020) berjudul "I Made a Song out of Among Us Sounds Only" telah ditonton hampir satu juta saat berita ini dibuat.

Efek suara yang dia ambil di antaranya suara karakter saat sedang bergerak, ventilasi, karakter yang dibunuh, momen saat mayat ditemukan dan masih banyak lagi.

Suara-suara tersebut dipadukan dengan alunan bass yang Davie mainkan, musik yang dihasilkan pun terdengar funky. Untuk video lengkapnya bisa dilihat di bagian berita ini.

Youtuber Davie504 merupakan salah satu youtuber luar negeri yang berhasil trending di Youtube Indonesia.

Videonya saat berkolaborasi dengan kekasihnya yang merupakan orang Asia berhasil menjajaki 20 besar trending Youtube Indonesia saat itu.

Cara Bermain Among Us