Sosok yang Sering Ditanyakan Saipul Jamil Saat Berada di Penjara, Nama Dewi Perssik Disebut

BANJARMASINPOST.CO.ID - Meski kini mendekam di penjara, pedangdut Saipul Jamil ternyata masih kerap merindukan mantan istrinya, Dewi Perssik.

Bahkan, istri Angga Wijaya itu adalah sosok yang selama ditanyakan kabarnya oleh Saipul Jamil saat dibezuk saudaranya.

Hubungan Saipul Jamil dan Dewi Perssik memang masih terjaga sampai sekarang, meskipun mereka telah lama bercerai.

Saat Saipul Jamil harus mendekam di panjara lantaran tersandung kasus pencabulan, Dewi Perssik adalah sosok yang masih setia membezuknya dan membantunya.

Bahkan, baru-baru tadi Dewi Perssik membantunya mempromosikanpembukaan kedai say two love you pull coffee milik Saipul Jamil melalui instagram pribadinya.

Dan ternyata, Saipul Jamil masih sering menanyakan kabar mantan istrinya, Dewi Perssik.

Dari balik jeruji besi di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Saipul Jamil kerap bertanya kepada kakaknya, Samsul Hidayatullah soal kabar Dewi Perssik.

"Iyalah, nanya-nanya kabar," kata Samsul Hidayatullah di YouTube Dewi Perssik, dikutip Grid.ID Sabtu (3/10/2020).

Dewi Perssik langsung tersipu malu ketika tahu mantan suaminya itu masih ingin tahu tentang keadaannya.

Dia pun juga bertanya, bagaimana kondisi Saipul selama mendekam di dalam jeruji besi.